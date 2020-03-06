В Вологде волна заболевших гриппом А(H1N1) и B

6 Март 2020 2020-03-06T12:28:47+03:00

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В Вологде показатель заболеваемости выше на 51% расчетной нормы. Дети 7-14 лет болеют на 106% больше, от 15 и старше - на 97%. С 24 февраля по 1 марта в Вологде зарегистрировано 5973 случая ОРВИ и 45 гриппа. По сравнению с предыдущей неделей на 4,6% больше. В областной столице циркулируют вирусы гриппа А(H1N1), В и возбудители негриппозной этиологии. В регионе объявлен карантин. Заболевших коронавирусом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU