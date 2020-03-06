2020-03-06T11:44:32+03:00
Происшествия

В Череповце подожгли пять машин

ЧП произошло в 3:20 ночи 6 марта на улице Городецкой
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

В Череповце неизвестные поздно ночью подожгли автомобиль, от него загорелось еще 4 рядом стоящих транспортных средств. ЧП произошло 6 февраля в 3:20 на улице Городецкая, д. 11. Горел автомобиль Шкода Рапид 2018 г.в., принадлежащий 55-летнему череповчанину. Машина полностью уничтожена огнем. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Серьезно пострадали Фольксваген Поло (2016), Тайота Рав 4 (2012), Киа Оптима (2012), Тайота Рав 4 (2010).

Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24