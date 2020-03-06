В Череповце подожгли пять машин
ЧП произошло в 3:20 ночи 6 марта на улице Городецкой
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Череповце неизвестные поздно ночью подожгли автомобиль, от него загорелось еще 4 рядом стоящих транспортных средств. ЧП произошло 6 февраля в 3:20 на улице Городецкая, д. 11. Горел автомобиль Шкода Рапид 2018 г.в., принадлежащий 55-летнему череповчанину. Машина полностью уничтожена огнем. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Серьезно пострадали Фольксваген Поло (2016), Тайота Рав 4 (2012), Киа Оптима (2012), Тайота Рав 4 (2010).
Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU