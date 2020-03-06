2020-03-06T11:27:45+03:00
Звезды

«Провинциальный Эрмитаж» устроят в Устюжне

В Устюжне реконструируют Торговую площадь
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Устюжна с проектом «Реновация Торговой площади» в 2019 году попала в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Провинциальный Эрмитаж». Теперь вологодская глубинка получила федеральные средства в размере 40 миллионов рублей на ремонт здания музея и благоустройства прилегающей территории.

На данный момент начали вырубать кустарник. Далее, планируется установить памятник «Ревизору» Николая Васильевича Гоголя и фонтан. Потом организуют музей под открытым небом: там расположат витражи с местными музейными коллекциями и зону отдыха. Глава района пообещал все сделать уже в этом году.

Эксперты посчитали, что для качественного выполнения работ необходимо еще 13,8 млн. - их выделит местный бюджет.

Устюжна в XV-XVI веке была крупнейшим торговым центром царской России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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