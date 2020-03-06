2020-03-06T10:58:39+03:00
Политика

На Вологодчине ищут нового президента

Принимаются заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика»
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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До 16 марта можно подать заявку на участие в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», который направлен на выявление перспективных лидеров для законотворческой деятельности. Конкурс «Лидеры России. Политика» объявлен по поручению Президента РФ В.В.Путина.

К участию приглашаются все желающие, от 21 года до 55 лет, необходимо гражданство РФ и среднее профессиональное или законченное высшее образование. Зарегистрируйтесь на сайте с подтверждением через портал Госуслуг и создайте личный кабинет участника конкурса, потом опубликуйте информацию о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности.

После завершения регистрации на сайте конкурса появится информация об участнике, можно будет его поддержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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