Северную Двину засыпают золой

6 Март 2020 2020-03-06T11:28:22+03:00

Сотрудники аварийно-спасательной службы Вологодчины начали подготовку к ледоходу, для этого они чернят и взрывают лед

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В Великом Устюге и Котласе началась подготовка к паводку. Специалисты чернят лед: на сегодняшний день обработано уже более двух квадратных километров из 20 по Северной Двине.

Лед в этом году чернят бесплатной древесной золой. Шлак запрещен, так как радиоактивен. Черная поверхность нагревается намного быстрее белый - лед тает, что позволяет избежать заторов при паводке. "Чернила" раскидывают лопатами. Хотя в Хакасии, например, пробовали даже опрыскивать поверхность гуашью с солью. Иногда посыпают торфом, но это оказалось дороже.

Планируется провести еще и ледорезные работы на 140 километрах Северной Двины и 50 километрах Сухоны. В этом году приготовления начались на 2 недели раньше из-за теплой погоды. После превентивных мероприятий пойдут взрывные работы - примерно в третьей декаде марта.

Синоптики утверждают, что в Великоустюгском районе уровень воды будет подниматься в сутки на 5-20 см. С помощью беспилотника и вертолета проводится ледовая разведка. В районе будут функционировать 10 пунктов временного размещения, 12 подвижных спасательных постов для подвоза воды и продуктов питания населению, находящемуся в зоне затопления. Предусматривается использование сан.авиации для эвакуации тяжелобольных.

ИСТОЧНИК KP.RU