Двое мужчин в Бабаево вскрыли дом и унесли таз клюквы

6 Март 2020 2020-03-06T08:48:30+03:00

Нетрезвые мужчины искази способ подзаработать: сначала попытались продать цепь от пилы, а потом и вовсе решились на кражу ягод

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В Бабаевском районе произошла кража таза клюквы. Ягоды понадобились двум нетрезвым мужчинам, которые искали деньги, чтобы продолжить банкет. Изначально они пришли к знакомому продать цепль от пилы, но тот отказался. Злоумышленники заметили у него дома ягоды и решились на кражу. 50-летний подельник отвлек хозяина, сказав, что его вызвали в магазин. 39-летний мужчина вырвал гвоздодером запорное устройство двери и украл семь килограммов клюквы в пластиковом тазу.

Ягоды продали, выпивку купили. Недальновидных преступников вычислили быстро. Младшему назначили 1,5 года лишения свободы условно, Старшему - год.

ИСТОЧНИК KP.RU