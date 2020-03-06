Вологжане побеждают в Кубке сантехменов 2020

6 Март 2020 2020-03-06T09:10:21+03:00

Вологодские сантехники заняли первое место по результатам онлайн-голосования уже в 2 этапах конкурса

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Команды сантехников из Вологодской области участвуют в конкурсе «Лучший сантехник. Кубок России 2019-2020». На данный момент прошло уже 2 этапа соревнования. В первом необходимо было провести мастер-класс, во втором - помочь нуждающимся.

Вологжане заняли I и II место в онлайн-голосовании на обоих этапах. Команда «Атланты ЖКХ» заменила аварийный участок трубы в Специализированном доме ребенка № 1. «Вологдские Марио» помогли Заоникиевой Богородице-Владимирской пустыни. Конкурсанты выкладывали видеоролики.

Однако победа в голосовании - это лишь дополнительный бонус. Десятку финалистов определит жюри до 15 марта. Лучшие отправятся в финал, который пройдет 9 апреля в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU