2020-03-05T18:56:20+03:00
Общество

Череповец собирается получить 172 автобуса за федеральный счет

172 автобуса и 35 трамваев может получить город металлургов по федеральной программе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Череповце на совещании в мэрии директор автоколонны №1456 рассказал, что город подал заявки на участие в двух федеральных программах. Первая - проект Минприроды "Чистый воздух": по нему город может получить средства на покупку 30 трамваев и 130 автобусов. Вторая общероссийская программа - "Безопасные и качественные автодороги" от Минтранса (5 трамваев и 42 автобуса).

Второй проект уже работает, поэтому вероятность получить средства больше, по мнению Дмитрия Микишанова. Планируется, что этом году в Череповце пассажиропоток увеличится на на 25%. Мэр Вадим Германов заявил, что в конце 2019 были ситуации, что половина автобусов не могла выйти на линию. Сейчас ищутся возможности обновления автопарка. Индексируются зарплаты сотрудников, люди возвращаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповец собирается получить 172 автобуса за федеральный счет
Быший преподаватель череповецкого вуза стала "Учителем года"
Вологде сделают остановки за 62 тысячи рублей
Мэр обманул ожидания череповчан
В Череповце заменят веранды в детских садах
Устюжанин, потряхивая ледобуром, грозил полицейскому
Полицейские показали видео с избиения вологжанина детьми
На Вологодчину завезут медицинские маски
В Вологде открылась женская выставка
Вологодская библиотека предлагает сделать фото, иллюстрирующее Есенина
Вологодские магазинные воры оказались преступниками со стажем
125 вологжан заболели гриппом за последнюю неделю
Питерский суд отменил оправдательный приговор анастезиологу из Вологды
На Вологодчине выбрали самую красивую сотрудницу полиции
В Вологде оштрафовали ПАТП-1 за неисправные автобусы
У вологжанина на улице отобрали электронную сигарету
В Череповце начали возводить "Стену Памяти"
В Вологде на улице Мальцева установили камеры против нарушителей ПДД
Ректор ЧГУ стал помощником министра науки
"Северсталь" собирается ограничить командировки за рубеж из-за коронавируса
На Вологодчине массово изымают незамерзайку
Вологжанам показали подборку из 22 ДТП за февраль
Череповчанин нашел сумку с документами и взял на чужой паспорт кредит