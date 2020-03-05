Череповец собирается получить 172 автобуса за федеральный счет

5 Март 2020 2020-03-05T18:56:20+03:00

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В Череповце на совещании в мэрии директор автоколонны №1456 рассказал, что город подал заявки на участие в двух федеральных программах. Первая - проект Минприроды "Чистый воздух": по нему город может получить средства на покупку 30 трамваев и 130 автобусов. Вторая общероссийская программа - "Безопасные и качественные автодороги" от Минтранса (5 трамваев и 42 автобуса).

Второй проект уже работает, поэтому вероятность получить средства больше, по мнению Дмитрия Микишанова. Планируется, что этом году в Череповце пассажиропоток увеличится на на 25%. Мэр Вадим Германов заявил, что в конце 2019 были ситуации, что половина автобусов не могла выйти на линию. Сейчас ищутся возможности обновления автопарка. Индексируются зарплаты сотрудников, люди возвращаются.

ИСТОЧНИК KP.RU