Быший преподаватель череповецкого вуза стала "Учителем года"
Стали известны победители регионального этапа конкурса педагогического мастерства «Педагогический триумф-2020». Церемония награждения победителей прошла в Правительстве Вологодской области.
Абсолютным победителем стала учитель русского языка и литературы Женской гуманитарной гимназии Череповца Диана Минец. Она заслужила звание «Учителя года России-2020».
Диана Минец - кандидат филологических наук, работала в Череповецком государственном университете, победитель многих профессиональных конкурсов, автор более 100 научных работ, редактировала газету, была организатором университетских фестивалей, одним из самых любимых преподавателей студентов... Однако с 1 сентября 2019 года она работает в гимназии.
Ее открытый урок на областном конкурсе педагогического мастерства был посвящен современной вологодской литературе. Творчество Наты Сучковой, Мари Суворовой, Ольги Кузнецовой, Натальи Мелехиной школьники осваивали... через квест.
- Куда только меня не помещали, но в квест - впервые, - признается известная вологодская поэтесса Ната Сучкова. И через "Комсомолку" поздравляет Диану Владимировну с победой.
В номинации «Воспитатель года России» одержала победу воспитатель детского Центра развития ребенка - детского сада № 33 Ирина Кустова.
Первое место в номинации педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» заняла педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества имени Алексееевой из Череповца Лариса Розова.
В номинации "Педагог-психолог России" победила педагог-психолог череповецкого центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Наталья Секретарева.
Победителем конкурса "Педагогический дебют" стала учитель русского языка и литературы школа № 33 г. Вологды Екатерина Васильева. Об этом сообщает Департамента образования Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU