2020-03-05T18:18:00+03:00
Общество

Вологде сделают остановки за 62 тысячи рублей

10 новых остановочных комплексов появятся в областной столице до конца марта
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В Вологде установят 10 новых остановок. За них город заплатит 622,4 тысячи рублей. Остановки для ожидания общественного транспорта появятся на проспекте Победы, 66, на остановке «Драмтеатр» на Советском проспекте, ул. Чернышевского, 70 и 106, ул. Зосимовской, 49, ул. Конева, 20, на двух остановках «Депо» на ул. Можайского, ул. Гагарина, 15 и на Пошехонском шоссе, 38.

Остановочные пункты обшиты деревом, крыша из поликарбоната. Подобный стиль администрация Вологды называет экологическим. Такие остановки расположены на улице Сергея Преминина и возле стадиона «Витязь».

Осенью прошлого года остановки в Вологде начали пропадать, т.к. при приемке выявились недостатки, конструкции увозили на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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