2020-03-05T17:34:09+03:00
Общество

Мэр обманул ожидания череповчан

Мэр Череповца поделился в соцсетях фотографиями опытного образца новых остановок
Евдокия САХАРОВА
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Обманутые ожиданияОбманутые ожидания
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Мэр Череповца выложил в соцсетях фото образца новой остановки для города. Комментаторы огорчились, большей частью из-за обманутых ожиданий. В конце января Вадим Германов устроил на своей странице голосование - предлагалось выбрать новую остановку из трех дизайнерских вариантов. 11 тысяч череповчан поучаствовали в опросе.

Однако представленный через месяц тестовый вариант оказался совсем не похож ни на один из предложенных ранее. После выбора народа мэр обещал согласовать решение на архитектурном совете. Череповчане засомневались, что специалисты со вкусом могли утвердить остановки, обшитые гофрированным металлом, как у мусорных площадок.

Горожане попросили сделать шире спинку, укрепить сидения, заменить эстетически неприятные материалы, подумать над щелями, в которые будет задувать ветер, попадать снег и грязь. Из разряда фантастики: сделать место для объявлений, электронное расписание, зарядку для телефона, освещение, камеры.

Интересно, что опытный остановочный павильон изготовил МУП "Водоканал". Каркас выполнен из металлического профиля, крыша - из профлиста, в боковых стенках установлено стекло "триплекс". Тестовая остановка будет размещена у универмага «Юбилейный» на ул. Сталеваров. Получив опыт эксплуатации, планируется внести коррективы в проект. Стоимость комплекса около 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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