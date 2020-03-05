В Череповце заменят веранды в детских садах
Мэр города металлургов сообщил о новой программе ремонта
-Фото: http://www.cherinfo.ru
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Мэр Череповца заявил о запуске программы по замене веранд в детских садах. Оказалось, что деревянные постройки советского периода практически не ремонтировали в последние годы, некоторым по 60 лет.
Масштабная стройка начнется этой весной. Планируется заменить веранды в шести детских садах: № 6, 29, 38, 76, 106 и 112. В каждом из них нужно поменять по 11 веранд. В среднем одна веранда, по расчетам команды мэра, стоит 370 тысяч рублей. В список вошли прежде всего те сады, по которым есть решения судов и контролирующих органов.
ИСТОЧНИК KP.RU