В Череповце заменят веранды в детских садах

5 Март 2020 2020-03-05T16:07:20+03:00

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Мэр Череповца заявил о запуске программы по замене веранд в детских садах. Оказалось, что деревянные постройки советского периода практически не ремонтировали в последние годы, некоторым по 60 лет.

Масштабная стройка начнется этой весной. Планируется заменить веранды в шести детских садах: № 6, 29, 38, 76, 106 и 112. В каждом из них нужно поменять по 11 веранд. В среднем одна веранда, по расчетам команды мэра, стоит 370 тысяч рублей. В список вошли прежде всего те сады, по которым есть решения судов и контролирующих органов.

ИСТОЧНИК KP.RU