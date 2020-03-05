Устюжанин, потряхивая ледобуром, грозил полицейскому

5 Март 2020 2020-03-05T15:50:04+03:00

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В Великом Устюге на местного жителя завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Стало известно, что в половину десятого вечера, 16 февраля патруль ППС прибыл к жилому дому по вызову женщины. Она пожаловалась на ссору с нетрезвым супругом.

Муж вышел на улицу навстречу правоохранителю. По какой-то причине стал скандалить и угрожать применением насилия, в руках у него был ледобур. Мужчину задержали и отправили в отдел. Ведется расследование. Хулигану грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU