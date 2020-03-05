2020-03-05T15:51:12+03:00
Происшествия

Полицейские показали видео с избиения вологжанина детьми

В сеть попало третье видео инцидента, произошедшего в Вологде на Северной, 29 февраля
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Вологодские полицейские поделились со СМИ третьим видео со столкновения десяти школьников и нетрезвого мужчины. 29 февраля на улице Северной школьники преследовали (по словам водителя из видео, он угрожал им заточкой) сильно пьяного человека, зашли с ним в подъезд, начали пинать в спину, он упал и забрызгал пол кровью. На шум пришел один из жителей дома и поджигал пострадавшему волосы.

Далее в подъезд зашел сотрудник ППС. На видео произошедшего в подъезде с камеры наблюдения видно, что он не остановил рукоприкладство в отношении пострадавшего. Мужчина в белых штанах угрожал истекающему кровью кулаком, пинал его под колени и в спину, ударил по лицу и все это на глазах правоохранителя и школьников.

На видео с камеры на улице можно увидеть, как дети следуют за вологжанином в подъезд.

В смонтированном УМВД видео с камеры, укрепленной на сотруднике ППС, полицейский корректно реагирует на происходящее. Весь инцидент в подъезде длился минимум 16 минут, видео, представленное полицейскими - менее 2.

Полицейские показали видео с избиения вологжанина десятком детей.УМВД поделилось записью с камеры на форме сотрудника. Однако, видео смонтировано, части произошедшего вырезаны

ИСТОЧНИК KP.RU

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