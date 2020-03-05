2020-03-05T14:15:53+03:00
Здоровье

На Вологодчину завезут медицинские маски

В Вологодской области объявлен карантин еще с 10 февраля в связи с резким ростом заболеваемости
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области нет масок в аптеках. По данным начальника областного Департамента здравоохранения, на Вологодчине в магазинах всего 16 тысяч медицинских масок. Сергей Бутаков заявил, что этого недостаточно. Дефицит планируют устранить.

"Вопрос обсуждался на уровне Министерства здравоохранения, потому что мы - не единственный регион, который испытывает дефицит в медицинских масках", - прокомментировал Сергей. Он рассказал, что обратится в ближайшее время в Министерство торговли за содействием поставок в наш регион.

Напомним, что простые медицинские маски не защитят от вирусов. Они предназначены для уже заболевших, чтобы при кашле и чихании зараза не распространялась на большое расстояние. От вируса может немного защитить плотно прилегающая маска с хорошим фильтром. Но необходимо еще закрыть и слизистые глаз. Лучше почаще мыть руки, не трогать лицо, чихать в локоть. При первых признаках заболевания уходить на больничный. Избегать массовых скоплений людей, а тем более заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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