2020-03-05T13:42:40+03:00
Звезды

В Вологде открылась женская выставка

В Мемориальной мастерской Пантелеева до 7 апреля проводится выставка «Мир женщины: современный взгляд»
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В областной столице к празднику 8 Марта открыли женскую выставку. Ее можно посетить в Мемориальной мастерской Пантелеева до 7 апреля. «Мир женщины: современный взгляд» проходит уже 12-й раз подряд.

Женщины-художники Вологодской области выставили свои живописные и акварельные работы, изделия декоративно-прикладного творчества, храмового искусства, а также удивительной красоты кружево, гобелены ручного ткачества, керамику и эмали.

В каждой работе угадывается женское начало и особенный, чуткий взгляд на мир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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