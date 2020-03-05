2020-03-05T13:21:13+03:00
Звезды

Вологодская библиотека предлагает сделать фото, иллюстрирующее Есенина

Городская библиотека №11 организует фотоконкурс
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В Вологде городская библиотека №11 приглашает к участию в фотоконкурсе. Мероприятие посвящено 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Для участия необходимо сделать фотографию, иллюстрирующую любое стихотворение литератора. Ваше фото должно отражать основную мысль произведения, соответствовать его содержанию.

Работы принимаются до 15 апреля. Участники получат сертификаты, а победители подарки и дипломы.

Положение конкурса. Вопросы принимаются по телефону 74-62-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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