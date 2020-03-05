Вологодская библиотека предлагает сделать фото, иллюстрирующее Есенина

5 Март 2020 2020-03-05T13:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде городская библиотека №11 приглашает к участию в фотоконкурсе. Мероприятие посвящено 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Для участия необходимо сделать фотографию, иллюстрирующую любое стихотворение литератора. Ваше фото должно отражать основную мысль произведения, соответствовать его содержанию.

Работы принимаются до 15 апреля. Участники получат сертификаты, а победители подарки и дипломы.

Положение конкурса. Вопросы принимаются по телефону 74-62-50.

ИСТОЧНИК KP.RU