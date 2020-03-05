2020-03-05T12:11:48+03:00
Происшествия

Вологодские магазинные воры оказались преступниками со стажем

Воровка
Иван Чухнин
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В Вологде на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки. Бойцы Росгвардии выехали в охраняемый супермаркет, расположенный на улице Зосимовской. Там им сообщили, что женщина пыталась пронести мимо кассы шоколад.

Стражи порядка выяснили, что 40-летняя вологжанка с января этого года находится в розыске: ее подозревают в том, что: она украла деньги с чужой банковской карты. Выйти на ее след не удавалалось два месяца.

Похожая ситуация произошла в магазине на улице Герцена. Там мужчина, спрятав под куртку, также пытался вынести товар. Оказалось, это вологжанин 1981 г.р., который уже месяц скрывается от правоохранительных органов, не выполняя требования по отбыванию наказания за хищение чужого имущества.

Сотрудники Росгвардии доставили вологжан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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