125 вологжан заболели гриппом за последнюю неделю

5 Март 2020 2020-03-05T11:58:49+03:00

В Вологодской области все еще превышен эпидпорог по вирусным инфекциям

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор сообщил, что на Вологодчине всего за неделю гриппом заразились 125 местных жителей. В регионе установлен карантин, так как превышен эпидемпорог по простудным заболеваниям. За последнее время в поликлиники с ОРВИ обратились 15 940 пациентов, что больше, чем за предыдущую семидневку.

В Череповце уровень заболеваемости снизился на 3%, однако наряду с Вологдой, Бабушкинским и Бабаевским районом там держится максимальное количество заболевших по области.

ИСТОЧНИК KP.RU