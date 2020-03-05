2020-03-05T11:58:49+03:00
Здоровье

125 вологжан заболели гриппом за последнюю неделю

В Вологодской области все еще превышен эпидпорог по вирусным инфекциям
Евдокия САХАРОВА
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Роспотребнадзор сообщил, что на Вологодчине всего за неделю гриппом заразились 125 местных жителей. В регионе установлен карантин, так как превышен эпидемпорог по простудным заболеваниям. За последнее время в поликлиники с ОРВИ обратились 15 940 пациентов, что больше, чем за предыдущую семидневку.

В Череповце уровень заболеваемости снизился на 3%, однако наряду с Вологдой, Бабушкинским и Бабаевским районом там держится максимальное количество заболевших по области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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