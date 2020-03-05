2020-03-05T11:24:53+03:00
Происшествия

Питерский суд отменил оправдательный приговор анастезиологу из Вологды

Мужчину обвиняют в причинении смерти пятилетней пациентке с пневмонией и пороком сердца
Евдокия САХАРОВА
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В Санкт-Петербурге третий кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор анестезиологу из Вологды. Дело Алексея Смирнова снова направят на рассмотрение в Вологодский областной суд. Врача обвиняют в причинении смерти пятилетней пациентке с пневмонией и пороком сердца. Прокурор и семья погибшей направили кассационную жалобу, где просили отменить оправдательный приговор.

В 2017 году доктор не смог спасти ребенка, а в его работе нашли нарушения. В октябре 2018 мужчине назначили 2 года лишения. В декабре, при рассмотрении апелляции, была проведена повторная экспертиза по делу, уже в Новгороде. Эксперты заявили, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Обвинение же потребовало вызвать в суд всех экспертов (отклонено), потом заявило, что в тексте экспертного заключения были противоречия. Ходатайство прокурора о повторной экспертизе уже в Москве тоже было отклонено. За врачом признали право на реабилитацию, а в конце 2019 года перед ним официально извинилась прокуратура Вологодской области.

Теперь дело вновь отправили на апелляционное рассмотрение.

В Вологде также судили 27-летнюю женщину-врача из инфекционной больницы, у которой умерла 2-летняя пациентка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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