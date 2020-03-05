2020-03-05T10:45:12+03:00
Общество

На Вологодчине выбрали самую красивую сотрудницу полиции

Было две номинации и обе победительницы оказались замужем!
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологодской области завершился конкурс «Краса вологодской полиции – 2020». Вологжане выбрали двух победительниц из 20 участниц. В номинации «Аттестованные сотрудницы» набрав 657 голосов заняла первое место сержант полиции Анастасия Подгорная. Она занимает должность полицейского отделения строевого подразделения (комендантского) по охране объектов ОВД УМВД. Девушка замужем, детей нет. Сейчас на 4 курсе МГЮА, ранее обучалась на бахгалтера-экономиста в ВоГУ. Служить в полиции мечтала с юности.

В номинации «Федеральные государственные гражданские служащие и вольнонаемные сотрудницы» победила Евгения Чистякова с 335 голосами. Она занимает должность инспектора ГДиР ОМВД России по Шекснинскому району. Дома муж и дочка. Обучалась в ЧГУ на менеджера. Любит готовить и петь.

6 марта девушек торжественно наградят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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