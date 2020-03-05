В Вологде оштрафовали ПАТП-1 за неисправные автобусы

5 Март 2020 2020-03-05T10:23:49+03:00

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Прокуратура инициировала проверку сотрудниками ГИБДД вологодского перевозчика ПАТП-1. Оказалось, что автобусы выпускались на маршрут с техническими неисправностями или при условиях, когда их эксплуатация запрещена.

Нарушения были не очень серьезные: отсутствие ремней безопасности, нарушение требований к прозрачности стекол. Однако, 6 должностных лиц были оштрафованы. Пятеро на 500 рублей, один на 5000 рублей.

Летом 2019 года на свежезарегистрированное (вновь) муниципальное унитарное предприятие ПАТП-1 было записано 25 новых автобусов, которые купили за счет областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU