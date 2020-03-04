2020-03-04T18:07:51+03:00
Происшествия

У вологжанина на улице отобрали электронную сигарету

Студента ограбили около половины второго ночи на улице Горького
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде полицейские поймали грабителей. Двое молодых людей 2001 и 2003 года рождения обобрали студента прямо на улице. Инцидент произошел около половины второго ночи в конце улицы Горького. У пострадавшего силой отобрали электронную сигарету, наушники, зарядное устройство и 3 000 рублей наличными.

Полицейские помогли составить фоторобот и в ходе оперативно-оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько дней были установлены личности подозреваемых. В квартире одного из задержанных обнаружены похищенные вещи. Злоумышленники в содеянном сознались. Один из них оказался несовершеннолетним. Заведено уголовное дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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