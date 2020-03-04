В Череповце начали возводить "Стену Памяти"
Монумент будет в форме знамени, развевающегося над рейхстагом
Со страницы мэра Череповца
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В Череповце началось строительство монумента «Стена Памяти». Его решили установить в парке Победы. Планируется выложить полотно из трех тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны. Памятник будет в форме развевающегося над рейхстагом знамени Победы.
Монумент обещают открыть к 9 мая. Фотографии передавали череповчане начиная с 15 декабря. Если принять участие не успели, то можно попробовать отправить фото уже в федеральный проект «Дорога Памяти».
В Вологде установят «Доску памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU