2020-03-04T17:33:32+03:00
Общество

В Череповце начали возводить "Стену Памяти"

Монумент будет в форме знамени, развевающегося над рейхстагом
Евдокия САХАРОВА
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Со страницы мэра ЧереповцаСо страницы мэра Череповца
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В Череповце началось строительство монумента «Стена Памяти». Его решили установить в парке Победы. Планируется выложить полотно из трех тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны. Памятник будет в форме развевающегося над рейхстагом знамени Победы.

Монумент обещают открыть к 9 мая. Фотографии передавали череповчане начиная с 15 декабря. Если принять участие не успели, то можно попробовать отправить фото уже в федеральный проект «Дорога Памяти».

В Вологде установят «Доску памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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