В Вологде на улице Мальцева установили камеры против нарушителей ПДД
В областной столице ввели в эксплуатацию стационарный комплекс фиксации административных нарушений
-
Изменить размер текста:
В Вологде с 28 февраля на улице Мальцева около домов № № 39, 41 и 52 круглые сутки работает комплекс фиксации административных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Там расположены здания главного управления МЧС, ДОСААФ и многофункциональный центр. Около этих домов стоянка и остановка транспортных средств запрещена.
ИСТОЧНИК KP.RU