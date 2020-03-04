В Вологде на улице Мальцева установили камеры против нарушителей ПДД

4 Март 2020 2020-03-04T17:23:49+03:00

В областной столице ввели в эксплуатацию стационарный комплекс фиксации административных нарушений

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В Вологде с 28 февраля на улице Мальцева около домов № № 39, 41 и 52 круглые сутки работает комплекс фиксации административных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

Там расположены здания главного управления МЧС, ДОСААФ и многофункциональный центр. Около этих домов стоянка и остановка транспортных средств запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU