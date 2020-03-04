Ректор ЧГУ стал помощником министра науки

4 Март 2020 2020-03-04T17:12:56+03:00

Дмитрий Афанасьев уходит с поста Череповецкого университета, который возглавлял почти десяток лет

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В ЧГУ поменяется ректор, так как текущий теперь будет занимать должность помощника Министра науки и высшего образования. Дмитрий Афанасьев в течение почти 10 лет возглавлял череповецкий ВУЗ. Пресс-служба учебного заведения подтвердила информацию, сейчас идет процедура оформления свежеиспеченного помощника. Пока ожидается подтверждение из министерства.

Дмитрий Афанасьев является депутатом Законодательного собрания Вологодской области, членом постоянного комитета по здравоохранению, образованию и культуре. В 2014 году вошел в топ-100 самых богатых ректоров страны, обогнав даже ректора МГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU