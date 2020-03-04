На Вологодчине массово изымают незамерзайку

4 Март 2020 2020-03-04T16:54:39+03:00

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В Вологодской области полицейские проводят рейды по пресечению незаконной реализации стеклоомывающей жидкости. Чаще всего на продаже попадались не зарегистрированные в качестве ИП граждане, либо у них не было трудового договора - жидкость продавалась прямо на автодорогах. Правоохранители проверяли сертификаты соответствия и сопроводительные документы на продукцию.

Из оборота изъяли 3 700 литров незамерзающей жидкости. Больше всего нарушений было в Вологде и в Вологодском районе. В областной столице на улице Клубова торговали 1 300 литрами "незамерзайки", в составе которой был метанол - очень токсичное вещество, может вызвать слепоту или взорваться. Подобный товар с опасным составом обнаружили и на 6 км автодороги Вологда – Норобово.

ИСТОЧНИК KP.RU