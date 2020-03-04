Вологжанам показали подборку из 22 ДТП за февраль

4 Март 2020 2020-03-04T16:48:23+03:00

В Вологде показали 22 ДТП с городских камер за февраль 2020. Baza.net выложила подборку 22 страшных дорожных происшествий, случившихся в областной столице за февраль этого года

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Компания Baza.net выложила в сеть видео с 22 ДТП, произошедших за февраль 2020. Съемки проходили с камер, расположенных по всей Вологде - их более трех десятков.

Часто в последний момент водители скорость увеличивали - хотели проскочить. Много аварий на левых поворотах. На 1:59 один из самых жутких инцидентов - пешеход на красный свет бежит по переходу, ускоряется, но машина его сбивает все равно, несмотря на долгое торможение. То ли ребенок, то ли девушка. ДТП произошло в 6 утра 15 февраля на пересечении Ярославской и Ленинградской.

На 1:13 пешеход чудом выпрыгнул из-под внезапно газанувшей машины.

ИСТОЧНИК KP.RU