2020-03-04T16:48:23+03:00
Происшествия

Вологжанам показали подборку из 22 ДТП за февраль

В сеть выложили съемки с городских камер
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде показали 22 ДТП с городских камер за февраль 2020.Baza.net выложила подборку 22 страшных дорожных происшествий, случившихся в областной столице за февраль этого года

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Компания Baza.net выложила в сеть видео с 22 ДТП, произошедших за февраль 2020. Съемки проходили с камер, расположенных по всей Вологде - их более трех десятков.

Часто в последний момент водители скорость увеличивали - хотели проскочить. Много аварий на левых поворотах. На 1:59 один из самых жутких инцидентов - пешеход на красный свет бежит по переходу, ускоряется, но машина его сбивает все равно, несмотря на долгое торможение. То ли ребенок, то ли девушка. ДТП произошло в 6 утра 15 февраля на пересечении Ярославской и Ленинградской.

На 1:13 пешеход чудом выпрыгнул из-под внезапно газанувшей машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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