2020-03-04T15:41:40+03:00
Происшествия

Череповчанин нашел сумку с документами и взял на чужой паспорт кредит

Его вычислили через два года
Иван Чухнин
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В Череповце молодой мужчина нашел на улице сумку, а в нем паспорт женщины. Он воспользовался случаем - оформил по чужому документу кредит. Но полицейские вычислили мошенника.

О том, что кредит оформлен на ее имя, владелица паспорта узнала об этом в октябре 2018 года, когда ей стали приходить письма из суда: микрофинансовая организация требовала вернуть деньги. Женщина обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, череповчанка пояснила, что ей приходят судебные приказы, согласно которым она должна выплатить 8,6 тысяч рублей из-за просроченного кредита. При этом займ она не оформляла.

Как выяснили полицейские, в декабре 2017 года женщина, возвращаясь домой с новогоднего корпоратива, потеряла сумку с вещами, среди которых был и паспорт. Ее нашел 34-летний череповчанин, ранеее судимый. Он сфотографировал на телефон страницы паспорта и вернул вещи. А в январе 2018 года мужчина оформил микрозайм на 2,8 тысяч рублей. Деньги были перечислены на банковскую карту бабушки подозреваемого.

Только спустя два года, в начале 2020 года, мошенник был задержан. Возбуждено дело по части 1 статьи 159 УК РФ - мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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