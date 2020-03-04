В плохом качестве водопроводной воды обвинили вологодских сельхозпроизводителей

4 Март 2020 2020-03-04T15:21:31+03:00

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В Вологде из крана течет вода с запахом навоза или силоса. Вал возмущений дошел до губернатора. Он поручил разобраться с проблемой. Под подозрение попали сельхозпроизводители и жители Соснового берега - элитного коттеджного поселка, размещенного на подтопляемой территории. Это позволит улучшить качество воды, поступающей на водозабор, и избавить водопроводную воду от неприятного запаха.

Для выявления источника загрязнения реки Вологды на место выехали специалисты Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», прокуратуры Вологодского района, администрации города Вологды и ОАО «Заря».

Как сообщила начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Евгения Мазанова, в феврале при подъеме воды наблюдалось систематическое превышение предельно допустимых концентраций показателей загрязняющих веществ в реке Вологде. По некоторым микробиологическим показателям зафиксировано превышение в 240 раз.

По ее словам, причиной загрязнений стал вывоз на поля органических удобрений. Например, в ходе выезда был зафиксирован факт размещения жидких отходов животноводства на водосборных площадях.

Как рассказала Евгения Мазанова, на выходе с очистных сооружений МУП «Вологдагорводоканал», то по результатам мониторинга за февраль и март текущего года превышения допустимых концентраций не зафиксировано. Но показатель запаха в определенные дни находился на верхнем пределе допустимого значения.

ИСТОЧНИК KP.RU