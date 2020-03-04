"Лада Калина" с прицепом засыпала досками дорогу, пострадали люди

4 Март 2020 2020-03-04T14:00:00+03:00

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В аварии с лесовозом два человека получили тяжелые травмы. Под суд пойдет 31-летний вологжанин. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения. Это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух человек.

23 августа 2019 года мужчина управлял «Ладой Калиной» с легковым прицепом, который был гружен досками. Он мчался по дороге в Вологодском районе с превышением скорости. Затем "Калина" с прицепом пошла на обгон, при этом автомобиль занесло, контроль над управлением автомобилем была потеряна. Автомобиль врезался в металлическое ограждение дороги, при этом пиломатериалы рассыпались по дороге - они были ненадежно закреплены. Навстречу двигался автомобиль Daewoo Nexia, который из-за выпавших досок выскочил на полосу встречного движения. Там он столкнулся с "Тойотой".

В результате аварии водитель Daewoo Nexia и его пассажир получили серьезные травмы, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

Водителю "Калины" грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU