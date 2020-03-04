2020-03-04T12:44:31+03:00
Общество

Вологжане, сдавая макулатуру, сохранили целую рощу

300 тонн макулатуры они положили в ящики "Зеленого полюса"
Иван Чухнин
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Ящики "Зеленого полюса" собрали более 300 тонн макулатуры. Итоги 2019 года подвел глава Межрегиональной экологической и общественной организации Андрей Карягин. Жители Вологды понимают важность переработки бумаги: в ящики орнанизации «Зеленый полюс» они "загрузили" для последующей переработки 304 тонны макулатуры. На территории Вологды установлено 43 контейнера для сборы бумаги. В наступившем году количество модулей вырастет в разы: в Вологде и Череповце их собираются построить до 120. Кстати, 100 килограммов макулатуры- это ожно спасенное дерево. Так что вологдане сохранили целую рощу. Кроме того, они помогли людям, подопечным

— 100% денежных средств от реализации вторичного сырья, а это почти 700 000 рублей, перечислены на лечение или реабилитацию подопечных МЭБОО «Зелёный полюс», — сообщает на своей странице в соцсети Андрей Карягин. Всего, как сообщается на сайте «Зеленого полюса», в рамках реализации проекта «Бумажная помощь» собрано около тысячи тонн макулатуры, переведено на лечение детей с тяжелыми заболеваниями около 2 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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