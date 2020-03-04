2020-03-04T12:13:26+03:00
Общество

В Череповце бюст Рубцова уберут из сквера на улице Университетской

Со временем его обещают установить на набережной Ягорбы
Иван Чухнин
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Бюст Рубцова из сквера на улице Университетской все-таки уберут. Он был установлен 14 ноября 1998 года, там собираются в памятные даты любители поэзии.

Однако стало известно, что бюст уберут. Дата демонтажа пока не определена. Но названо место, где его разместят - это набережная Ягорбы, в районе часовни. Перенос связан с реконструкцией Верещагинского квартала.

Автор памятника Александр Шебунин разработал проект организации нового пространства: «Это более открытое место, чем в сквере, будет удобнее собираться любителям стихов Рубцова. Рядом находится пандус для инвалидов..." Как сообщает скульптор, во время установки в бетонное основание памятника участники строительства положили бутылку с запиской. Ее озвучат во время демонтажа.

Как сообщает мэрия Череповца на официальном сайте, после демонтажа временно бюст будет находиться на хранении в центре комплексного обслуживания. После согласования со всеми службами, выделения средств на установку памятник установят, территорию благоустроят. Произойдет это до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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