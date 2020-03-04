2020-03-04T11:40:34+03:00
Происшествия

Череповчанину выплатят 25 тысяч евро за пытки при дознании

Над ним издевались сотрудники наркоконтроля. Один из них приказал надеть на голову петушиный гребень, угрожал изнасиловать на камеру
Евдокия САХАРОВА
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CherryX, CCCherryX, CCФото: ru.wikipedia.org
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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 25 тысяч евро череповчанину Александру Малышеву. Его унижал и избивал при дознании сотрудник наркоконтроля. В 2007 году он был задержан во время "контрольной закупки": по словам мужчины, ему подбросили метамфетамин и меченые купюры. Далее посыпались угрозы изнасилованием, избиения - его заставляли участвовать в другой закупке.

Полицейский приказывал ему носить на голове картонный петушиный гребень. После отказа его попытались раздеть, побили. Сотрудник наркоконтроля не боялся ответственности - по его словам, наказания не последует никогда.

Врачи изолятора временного содержания задокументировали ушибы мягких тканей лица и синяк под глазом. Прокуратура отказывала в возбуждении дела о пытках более 20 раз. Малышева осудили на 5,5 лет.

В октябре 2016 в Череповце осудили 12 наркополицейских, в том числе бывшего заместителя начальника управления ФСКН России по Вологодской области. Ему и его подчиненным вменялось 150 преступлений - фальсификация доказательств по уголовным делам, кражи, грабежи, мошенничество, вымогательства у задержанных и их родственников денег, получение взяток, превышение должностных полномочий при задержании граждан и склонении их к даче признательных показаний, незаконный оборот наркотиков. Ему присудили 20 лет лишения и штраф, впоследствии всем осужденным скинули наказание на десятки лет, либо вовсе заменили на условные. Вину осужденные не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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