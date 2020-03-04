2020-03-04T10:27:58+03:00
Происшествия

В Великом Устюге молодой парень накинулся на полицейского

Правоохранители выехали на вызов по поводу нарушения тишины в ночное время
Евдокия САХАРОВА
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В Великом Устюге произошло нападение на сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В ночь на 4 марта на улице Красная полицейский ППС беседовал с квартирантом, на которого пожаловались соседи - из квартиры в ночное время шел невыносимый шум. Там проходило застолье. Один из гостей, 20-летний нетрезвый молодой человек, внезапно вмешался в разговор, а потом набросился на сотрудника полиции. Он схватил его за горло, а потом нанес несколько ударов. Нарушителя доставили в отдел.

На данный момент ведется расследование. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, возможно лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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