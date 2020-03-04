Ферапонтово разовьет туризм за счет федеральных средств

4 Март 2020 2020-03-04T10:14:57+03:00

Вологодская область победила в конкурсе по созданию комфортной среды в малых поселениях

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Вологодчина получит федеральные средства на развитие комфортной городской среды в малых исторических городах и поселениях. Проект по преобразованию села Ферапонтово Кирилловского района вошел в число победителей конкурса, было более 300 конкурентов со всей страны.

Правительство собирается к 2021 году в Ферапонтово провести ремонт деревянного моста через реку, поменять асфальт, создать пешеходные маршруты, оборудовать парковки. По словам губернатора области, запланированы работы по восстановлению пейзажа. Специалисты проведут санитарную вырубку, расчистят берега водоемов от зарослей.

ИСТОЧНИК KP.RU