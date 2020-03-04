2020-03-04T10:00:03+03:00
Общество

Несовершеннолетний спас тонущего рыбака из реки Вологды

17-летний студент строительного колледжа услышал крики о помощи
Евдокия САХАРОВА
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vk.com/vologdavk.com/vologda
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Молодой парень спас чуть было не утонувшего рыбака. 17-летний студент Вологодского строительного колледжа Иван Буралков гостил у бабушки в деревне Михальцево. Он услышал крики со стороны реки Вологды и побежал на помощь. Рыбак провалился под лед и не мог выбраться. Иван сумел вытащить мужчину из воды. Герой весь вымок, но не заболел. С рыбаком тоже все в порядке.

«Когда я услышал крики, у меня не было другой мысли — только бежать на помощь. Вытаскивал из воды провалившегося под лед мужчину я вместе со вторым рыбаком, лет 40», - рассказал спаситель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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