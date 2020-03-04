2020-03-04T09:45:23+03:00
Происшествия

В Соколе показали часть следственного эксперимента с похищением людей

ОПГ из шестерых человек похищала и насиловала людей, требовала деньги
Евдокия САХАРОВА
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Участник ОПГ рассказал, как в Вологодской области похищал людей и насиловал их.Шестеро участников преступной группировки похищали мужчин и женщин, насиловали их, снимали это на камеру и вымогали деньги

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Следственный комитет Российской Федерации по Вологодской области опубликовал видео, где показана часть следственного эксперимента. Участник ОПГ на месте рассказывает, как похищал девушку в Соколе.

Молодые мужчины 4 раза незаконно лишали вологжан свободы, изнасиловали мужчину и женщину, похитили двух девушек, вымогали деньги. Расследование уголовных дел завершено, материалы переданы в суд. Двое подозреваемых заключены под домашний арест, четверо под стражу.

Подробнее о произошедшем в предыдущей новости Комсомольской правды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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