В Соколе показали часть следственного эксперимента с похищением людей
Участник ОПГ рассказал, как в Вологодской области похищал людей и насиловал их.Шестеро участников преступной группировки похищали мужчин и женщин, насиловали их, снимали это на камеру и вымогали деньги
Следственный комитет Российской Федерации по Вологодской области опубликовал видео, где показана часть следственного эксперимента. Участник ОПГ на месте рассказывает, как похищал девушку в Соколе.
Молодые мужчины 4 раза незаконно лишали вологжан свободы, изнасиловали мужчину и женщину, похитили двух девушек, вымогали деньги. Расследование уголовных дел завершено, материалы переданы в суд. Двое подозреваемых заключены под домашний арест, четверо под стражу.
Подробнее о произошедшем в предыдущей новости Комсомольской правды.
ИСТОЧНИК KP.RU