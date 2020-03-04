2020-03-04T09:18:33+03:00
Общество

Череповецкий бизнесмен пиарится на эпидемии коронавируса

Местный производитель иван-чая предложил китайцам проверить его продукцию на пригодность для борьбы с опасным вирусом
Евдокия САХАРОВА
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Череповчанин решил прорекламироваться за счет массовой истерии по поводу эпидемии коронавируса. Бизнесмен, председатель ассоциации «Союз Производителей Иван-чая», отправил на имя президента Китая официальное письмо, в котором он предлагает бесплатно поставить партию его продукта - 1 тонну иван-чая. Предполагается, что китайцы проверят, можно ли им лечить больных, использовать для профилактики.

По словам коммерсанта, чай из кипрея помогает организму справиться простудными и вирусными заболеваниями и облегчает течение болезней. Предприниматель пожелал жителям КНР скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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