Череповецкий бизнесмен пиарится на эпидемии коронавируса
Череповчанин решил прорекламироваться за счет массовой истерии по поводу эпидемии коронавируса. Бизнесмен, председатель ассоциации «Союз Производителей Иван-чая», отправил на имя президента Китая официальное письмо, в котором он предлагает бесплатно поставить партию его продукта - 1 тонну иван-чая. Предполагается, что китайцы проверят, можно ли им лечить больных, использовать для профилактики.
По словам коммерсанта, чай из кипрея помогает организму справиться простудными и вирусными заболеваниями и облегчает течение болезней. Предприниматель пожелал жителям КНР скорейшего выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU