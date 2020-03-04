2020-03-04T08:56:46+03:00
Общество

Мэр Вологды отметил свой десятый день рождения

Сергей Воропанов родился в високосный год
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: vk.com
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Мэр Вологды отметил свой юбилей - десятый день рождения. Сергей Воропанов родился в високосный 1980 год, 29 февраля.

С днем рождения именинника поздравил губернатор Вологодской области. В соцсети он написал: "Говорят: «Жаль, что день рождения только раз в году», а Вы отмечаете это событие раз в четыре года. Поэтому день рождения становится ещё более значимым. Желаю успехов и новых достижений во благо нашего любимого города!".

Мэр решил не делиться с общественностью подробностями своего праздника. Известно, что Сергей родился в Вологде. Пост занимает с 2017 года. Окончил три высших учебных заведения, ВГМХА, ВГТУ и Ивановский государственный энергетический университет, прошел переподготовку по специальности "Менеджмент". Трудовую деятельность начал с должности программиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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