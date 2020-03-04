Вологжанка быстрее всех в России преодолевает полосу препятствий

4 Март 2020 2020-03-04T08:14:03+03:00

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Трое вологжанок участвуют во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Уфе. В зрелищной борьбе принимают участие спортсмены из 12 сильнейших команд России, чтобы завоевать Кубок "МЧС России" и "Кубок Центрального совета ВДПО".

Вологжанка Дарья Лобанова - теперь чемпионка России на 100-метровой полосе препятствий - она преодолела ее за 16,59 секунд. Ранее девушка выступила на Кубке Вятки в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Она взяла несколько медалей, в том числе и золото за подъём на 2-й этаж по заранее подвешенной лестнице за 7,38 с - рекорд России. Сегодня спортсменка выступит в дисциплине "Штурмовая лестница" на всероссийском уровне.

Вологжанки Полина Мясоедова и Анастасия Скулябина тоже показали хорошие результаты в соревнованиях. Успехов землячкам!

ИСТОЧНИК KP.RU