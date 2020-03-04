2020-03-04T07:50:21+03:00
Здоровье

Начальник здравоохранения региона ответит на вопросы вологжан

4 марта в 18:30 в социальной сети ВКонтакте пройдет онлайн-трансляция, где можно задать свой вопрос напрямую спикеру
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Сегодня, 4 марта, в соцсети ВКонтакте пройдет онлайн-трансляция интерактивного проекта «Поокаем в сети» с начальником департамента здравоохранения области Сергеем Бутаковым. Он в прямом эфире ответит на вопросы, которые можно задать уже сейчас в комментарии к посту. Начало в 18:30.

До этого на проекте выступал в основном губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он поручил руководителям профильных департаментов провести тематические прямые эфиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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