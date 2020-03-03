2020-03-03T17:38:33+03:00
Происшествия

В Вологде схватили дистанционного афериста, он выдавал себя за женщину

Мужчина обманывал людей с помощью посылок и системы изменения голоса
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

На Вологодчине задержали изобретательного, но недостаточно смышленого дистанционного мошенника. Он сумел обмануть как минимум трех людей с помощью программы по изменению голоса. Житель Никольска "покупал" на сайте с объявлениями товары, получал их наложенным платежом, а потом отказывался от них. Например, говорил, что телефон ему не понравился и он якобы его отправляет назад. В обратные посылки аферист клал средство для мытья посуды.

По телефону с жертвами злоумышленник говорил женским голосом - мужчине удавалось это провернуть с помощью специального приложения. Посылки он просил оформить на "курьера" - себя. Общий ущерб составил около 21 500 рублей.

Оперативникам удалось задержать 22-летнего подозреваемого. Он сознался в преступлениях. Чужое имущество мужчина продал в Москве за 3 тысячи рублей. Ему светит до 2 лет лишения по статье "Мошенничество".

Пострадавших просят обращаться в ближайший отдел полиции, либо «112», или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде схватили дистанционного афериста, он выдавал себя за женщину
Полицейские провели ликбез по мошенничествам
Квартирант избил до смерти хозяина квартиры за нелестные слова о покойной жене
Шестеро бандитов в Вологодской области похищали людей, насиловали и вымогали деньги
Баскетболистки покидают вологодскую Чевакату
Мэр Череповца наградил за поимку вандалов
Вологодские полицейские предлагают выбрать самую красивую девушку
В Вологде около ВОМЗ неизвестные сбили пенсионера и скрылись
Молодой череповчанин срезал ножом силовой кабель
В Череповце проверяют собачников
В Череповце ОПГ владело сотнями игровых автоматов
1 из 5 частных компаний на Вологодчине закрывается
Карст в центре Белозерска затягивает в себя второй дом подряд
150 миллионов потратят на 15 километров разрушенной дороги Чекшино-Тотьма
В Вологде будут искать причину навозного запаха водопроводной воды.
Октябрьский мост в Череповце простоит еще 2 года
Жители деревни Романово сидят в библиотеке без света
6-летний череповчанин утонул в ванне
В Вологодской области время парадов в День Победы перенесут на полдень
Сокольские подростки на улице обобрали 81-летнего старика
Вологодчина закрыла границы для китайцев
Череповчанина, обманувшего три десятка клиентов, поймали в Таиланде
Полицейские оштрафовали всю колонну автомобилистов
Пожарная машина попала в ДТП из-за гололеда
В Вологде из-за пожара эвакуировали торговый центр