В Вологде схватили дистанционного афериста, он выдавал себя за женщину

3 Март 2020 2020-03-03T17:38:33+03:00

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На Вологодчине задержали изобретательного, но недостаточно смышленого дистанционного мошенника. Он сумел обмануть как минимум трех людей с помощью программы по изменению голоса. Житель Никольска "покупал" на сайте с объявлениями товары, получал их наложенным платежом, а потом отказывался от них. Например, говорил, что телефон ему не понравился и он якобы его отправляет назад. В обратные посылки аферист клал средство для мытья посуды.

По телефону с жертвами злоумышленник говорил женским голосом - мужчине удавалось это провернуть с помощью специального приложения. Посылки он просил оформить на "курьера" - себя. Общий ущерб составил около 21 500 рублей.

Оперативникам удалось задержать 22-летнего подозреваемого. Он сознался в преступлениях. Чужое имущество мужчина продал в Москве за 3 тысячи рублей. Ему светит до 2 лет лишения по статье "Мошенничество".

Пострадавших просят обращаться в ближайший отдел полиции, либо «112», или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU