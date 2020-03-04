"Северсталь" собирается ограничить командировки за рубеж из-за коронавируса

4 Март 2020 2020-03-04T17:02:29+03:00

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Ограничить командировки за границу из-за эпидемии коронавируса намерена "Северсталь". На прошлой неделе из-за ситуации с коронавирусом зарубежные командировки своих работников до стабилизации эпидемиологической ситуации ограничили некоторые крупейшие компании - наприер, РЖД, «Яндекс».

Официальный сайт Череповца сообщил, что крупейшее предприятие металлургии, компания «Северсталь», намерена также ввести ограничения.

«Компания изучает вопрос ограничения зарубежных командировок сотрудников в связи с коронавирусом; частично отменяются командировки в Европу», — прокомментировали сложившуюся ситуацию в управлении коммуникаций «Северстали».

Напомним, общее число зараженных новым вирусом на днях может достигнуть 90 тысяч человек, заражения зафиксированы уже в 65 странах.

ИСТОЧНИК KP.RU