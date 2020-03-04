"Северсталь" собирается ограничить командировки за рубеж из-за коронавируса
Ограничить командировки за границу из-за эпидемии коронавируса намерена "Северсталь". На прошлой неделе из-за ситуации с коронавирусом зарубежные командировки своих работников до стабилизации эпидемиологической ситуации ограничили некоторые крупейшие компании - наприер, РЖД, «Яндекс».
Официальный сайт Череповца сообщил, что крупейшее предприятие металлургии, компания «Северсталь», намерена также ввести ограничения.
«Компания изучает вопрос ограничения зарубежных командировок сотрудников в связи с коронавирусом; частично отменяются командировки в Европу», — прокомментировали сложившуюся ситуацию в управлении коммуникаций «Северстали».
Напомним, общее число зараженных новым вирусом на днях может достигнуть 90 тысяч человек, заражения зафиксированы уже в 65 странах.
ИСТОЧНИК KP.RU