Полицейские провели ликбез по мошенничествам

3 Март 2020 2020-03-03T17:02:03+03:00

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Полицейские Харовского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Аферист» поговорили с местными жителями о дистанционных мошенничествах, на которые попадается все больше наивных или невнимательных вологжан. Ликбезы провели с работниками администрации сельского поселения Семигороднее, Харовской централизованной библиотечной системы им. И.Белова и социальной службы. Им рассказали о самых распространенных видах дистанционного мошенничества, показали приемы, как не стать их жертвой.

Самый частый обман - звонящие представляются сотрудниками банка и выуживают информацию о вашей карте. Но при совершении подозрительных операций банк самостоятельно осуществляет автоматическую блокировку - от владельца ничего не требуется. Местным жителям напомнили, что нельзя вводить реквизиты своих банковских карт на подозрительных сайтах, необходимо тщательно ознакомиться с отзывами о том или ином сайте прежде, чем переводить деньги. Для совершения покупок онлайн лучше использовать одноразовую виртуальную карту. Распространен обман, когда представляются родственником или знакомым и просят денег - тогда необходимо использовать вопросы-ловушки. Например, у вашего друга нет домашних животных, тогда мошенника на чистую воду выведет вопрос «Как живет твой кот?».

Полицейские поделились тематическими памятками и посоветовали распространить полезную информацию среди знакомых.

ИСТОЧНИК KP.RU