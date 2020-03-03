Квартирант избил до смерти хозяина квартиры за нелестные слова о покойной жене

3 Март 2020 2020-03-03T14:48:14+03:00

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В Харовске умер избитый мужчина. Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, в квартире Харовска найден погибший человек. Бытовая трагедия произошла на улице Прокатова ночью 28 октября 2019 года.

Как выяснло следствие, между 63-летним хозяином квартиры и его 41-летним жильцом при распитии алкоголя вспыхнула ссора. Квартирант при этом, будучи моложе, крепко избил хозяина. Пострадавший умер, при этом точное время смерти точно не определено до сих пор.

Квартирант оказался на скамье подсудимых. Он рассказал, что с середины сентября 2019 года постоянно проживал в квартире потерпевшего и употреблял с ним спиртное. В ночь 27 октября 2019 года он вызывал к себе бригаду скорой медицинской помощи. После возвращения из больницы этой же ночью он продолжил распивать с хозяином квартиры спиртное. Во время пьянки хозяин, по словам подсудимого, рассказывал неприятные вещи о покойной жене квартиранта, поэтому гость его избил.

К избитому мужчина вызывал скорую, испугавшись, что тот лежал и хрипел. Приехавшая фельдшер сделала избитому мужчине укол и уехала. На утро избитый хозяин был еще жив. Но квартирант ушел. Тело харовчанина обнаружили только 30 октября.

Мужчине суд назначил убийце наказание - 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU