2020-03-03T14:48:14+03:00
Происшествия

Квартирант избил до смерти хозяина квартиры за нелестные слова о покойной жене

За смерть собутыльника ему дали 5 лет колонии
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Харовске умер избитый мужчина. Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, в квартире Харовска найден погибший человек. Бытовая трагедия произошла на улице Прокатова ночью 28 октября 2019 года.

Как выяснло следствие, между 63-летним хозяином квартиры и его 41-летним жильцом при распитии алкоголя вспыхнула ссора. Квартирант при этом, будучи моложе, крепко избил хозяина. Пострадавший умер, при этом точное время смерти точно не определено до сих пор.

Квартирант оказался на скамье подсудимых. Он рассказал, что с середины сентября 2019 года постоянно проживал в квартире потерпевшего и употреблял с ним спиртное. В ночь 27 октября 2019 года он вызывал к себе бригаду скорой медицинской помощи. После возвращения из больницы этой же ночью он продолжил распивать с хозяином квартиры спиртное. Во время пьянки хозяин, по словам подсудимого, рассказывал неприятные вещи о покойной жене квартиранта, поэтому гость его избил.

К избитому мужчина вызывал скорую, испугавшись, что тот лежал и хрипел. Приехавшая фельдшер сделала избитому мужчине укол и уехала. На утро избитый хозяин был еще жив. Но квартирант ушел. Тело харовчанина обнаружили только 30 октября.

Мужчине суд назначил убийце наказание - 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде схватили дистанционного афериста, он выдавал себя за женщину
Полицейские провели ликбез по мошенничествам
Квартирант избил до смерти хозяина квартиры за нелестные слова о покойной жене
Шестеро бандитов в Вологодской области похищали людей, насиловали и вымогали деньги
Баскетболистки покидают вологодскую Чевакату
Мэр Череповца наградил за поимку вандалов
Вологодские полицейские предлагают выбрать самую красивую девушку
В Вологде около ВОМЗ неизвестные сбили пенсионера и скрылись
Молодой череповчанин срезал ножом силовой кабель
В Череповце проверяют собачников
В Череповце ОПГ владело сотнями игровых автоматов
1 из 5 частных компаний на Вологодчине закрывается
Карст в центре Белозерска затягивает в себя второй дом подряд
150 миллионов потратят на 15 километров разрушенной дороги Чекшино-Тотьма
В Вологде будут искать причину навозного запаха водопроводной воды.
Октябрьский мост в Череповце простоит еще 2 года
Жители деревни Романово сидят в библиотеке без света
6-летний череповчанин утонул в ванне
В Вологодской области время парадов в День Победы перенесут на полдень
Сокольские подростки на улице обобрали 81-летнего старика
Вологодчина закрыла границы для китайцев
Череповчанина, обманувшего три десятка клиентов, поймали в Таиланде
Полицейские оштрафовали всю колонну автомобилистов
Пожарная машина попала в ДТП из-за гололеда
В Вологде из-за пожара эвакуировали торговый центр