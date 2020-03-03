2020-03-03T14:29:50+03:00
Происшествия

Шестеро бандитов в Вологодской области похищали людей, насиловали и вымогали деньги

Они пойдут под суд
Иван Чухнин
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В Вологодской области организованная преступная группа похищала людей и вымогала крупные суммы денег. Следственный комитет РФ по Вологодской области сообщает о завершении расследования громкого уголовного дела.

В преступную группу входили шесть человек 1991- 1992, 1996, 1988 и 1989 г.р.. Им предъявлены обвинения в совершении вымогательства – 4 преступления, незаконного лишения свободы, насильственных действий сексуального характера – 2 преступления, а также в похищении человека.

Группу возглавил 28-летний вологжанин. По версии следствия, в июле 2018 года члены ОПГ незаконно удерживали на квартире в Череповце 32-летнего предпринимателя и требовали от него 1 млн. рублей. Позднее из Вологды ими был похищен мужчина 1988 г.р., на автомашине вывезен в поселок

Семенково Вологодского района, где подвергнут сексуальному насилию. А затем, под угрозой распространения видеозаписи бандиты потребовали от потерпевшего 1,5 млн. рублей.

В декабре 2018 - январе 2019 года обвиняемые неоднократно, с целью вымогательства денежных средств, приезжали к двум жительницам Сокола, которым было 23 и 26 лет. Девушкам угрожали убийством и насилием, требуя у потерпевших по 750 тыс. рублей. Они похищали их: вывезя под ложным предлогом на автомашине «ВАЗ 2112» из Сокола в Вологодский район. Там над одной из женщин они надругались, а вторую заставили написать расписку о том, что она обязуется в течение двух дней вернуть им деньги.

Всего бандитам вменяется совершение 8 преступлений, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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