Баскетболистки покидают вологодскую Чевакату

3 Март 2020 2020-03-03T13:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Вологодский баскетбол прощается с двумя спортсменками из Чевакаты: Елизавета Братчикова и Диана Кажлаева уходят к лидеру турнирной таблицы Суперлиги «Ростов-Дон-ЮФУ». Клуб пожелал девушкам удачи и спортивных достижений.

Елизавета Братчикова была центральной нападающей и в этом сезоне за 32 матча в среднем набирала 15,7 очка за игру. Разыгрывающая Диана Кажлаева за 20 матчей привносила в среднем по 7,3 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU