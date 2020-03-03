2020-03-03T13:15:32+03:00
Спорт

Баскетболистки покидают вологодскую Чевакату

Две спортсменки уходят в команду конкурентов
Евдокия САХАРОВА
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chevakata.ruchevakata.ru
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Вологодский баскетбол прощается с двумя спортсменками из Чевакаты: Елизавета Братчикова и Диана Кажлаева уходят к лидеру турнирной таблицы Суперлиги «Ростов-Дон-ЮФУ». Клуб пожелал девушкам удачи и спортивных достижений.

Елизавета Братчикова была центральной нападающей и в этом сезоне за 32 матча в среднем набирала 15,7 очка за игру. Разыгрывающая Диана Кажлаева за 20 матчей привносила в среднем по 7,3 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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