2020-03-03T12:58:39+03:00
Общество

Мэр Череповца наградил за поимку вандалов

Двух сотрудников полиции наградили благодарственными письмами от мэра за раскрытие преступления в течение 4 суток
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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В Череповце мэр города торжественно вручил благодарственные письма старшему инспектору группы по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД Ринату Ибрагимову и старшему оперуполномоченному первого отдела полиции Михаилу Антипову.

Они наиболее активно участвовали в поисках банды вандалов, которые уничтожили ледяные скульптуры, оставшиеся на площади Молодежи после фестиваля.

Начальник управления МВД Артём Суманеев рассказал о расследовании: "Была проведена большая работа, начали с поквартирного обхода близлежащих домов, установили свидетелей, которые снимали происходящее на мобильные телефоны. К сожалению, никто из них не позвонил нам. Конечно, мы бы отреагировали быстрее. Тем не менее, удалось подозреваемых найти. Уголовное дело возбуждено по статье "Вандализм", оно будет направлено в суд в кратчайшие сроки".

Молодым людям уже подобрали статью уголовного кодекса, им грозит до 3 лет лишения. Главным доказательством в деле стала их личная видеозапись разрушения ледяных скульптур, кроме того, нашлись и свидетели преступления, которые тоже вели съемку.

Сам мэр признал дело вандалов самым резонансным делом месяца. Он сообщил: «Череповчане на городских улицах должны чувствовать себя в безопасности. Граждане, желающие что-то сломать или испортить, должны понимать и знать, что наказание неизбежно».

Теперь патрули полиции будут постоянно курсировать около арт-объектов и мемориалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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