Вологодские полицейские предлагают выбрать самую красивую девушку

3 Март 2020 2020-03-03T11:21:21+03:00

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В Вологодской области полицейские решили выбрать самую красивую девушку на службе. Конкурс «Краса вологодской полиции – 2020» посвящен Международному женскому дню, а голосование продлится до 4 марта включительно.

У 20 девушек-участниц на сайте УМВД подробно расписаны профили: указано образование, должность, интересы, любимые книги и фильмы, и даже размещено небольшое эссе почему они выбрали такую профессию. Номинации две: «Аттестованные сотрудницы» и «Федеральные государственные гражданские служащие и вольнонаемные сотрудницы».

Все желающие могут проголосовать за понравившуюся конкурсантку. Итоги конкурса подведут 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU