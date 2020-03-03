Вологодские полицейские предлагают выбрать самую красивую девушку
В Вологодской области полицейские решили выбрать самую красивую девушку на службе. Конкурс «Краса вологодской полиции – 2020» посвящен Международному женскому дню, а голосование продлится до 4 марта включительно.
У 20 девушек-участниц на сайте УМВД подробно расписаны профили: указано образование, должность, интересы, любимые книги и фильмы, и даже размещено небольшое эссе почему они выбрали такую профессию. Номинации две: «Аттестованные сотрудницы» и «Федеральные государственные гражданские служащие и вольнонаемные сотрудницы».
Все желающие могут проголосовать за понравившуюся конкурсантку. Итоги конкурса подведут 6 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU